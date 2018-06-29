В Косово задержали трех человек, подозреваемых в терроризме

БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Трое мужчин задержаны властями самопровозглашенной республики Косово по подозрению в терроризме, сообщил в пятницу интернет-портал издания Gazeta Ekspress.

Совместная операция агентства разведки и госбезопасности, управления по борьбе с терроризмом МВД и спецпрокуратуры Косово была проведена в городах Призрен и Србица. Отмечается, что еще один член группы был задержан германскими властями на территории ФРГ.

"В результате операции трое подозреваемых были задержаны и доставлены в управление по борьбе с терроризмом. Им вменяется совершение преступлений против конституционного порядка и безопасности Республики Косово, связанных с терроризмом", — цитирует издание управление по борьбе с терроризмом.

В ходе задержания и обысков были изъяты автомат АК-47, три магазина для него с 40 патронами, винтовки, револьвер, бинокль, электронное и другое оборудование. Прокурор постановил арестовать задержанных на 48 часов для начала следствия.