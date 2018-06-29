Палата представителей одобрила военный бюджет США

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила в четверг военный бюджет объемом в 675 миллиардов долларов, в который, в частности, включены меры по сдерживанию России, КНР, Ирана и КНДР.

Бюджет был принят 359 голосами против 49, далее он отправляется на обсуждение в сенат.

В бюджете предполагается повышение зарплаты военнослужащим на 2,6%, выделение почти 23 миллиардов долларов на строительство 12 новых кораблей, двух подводных лодок и трех скоростных судов береговой охраны. Более 9 миллиардов долларов выделены на закупку 93 многоцелевых истребителей F-35, еще 4 миллиарда пойдут на приобретение вертолетов.

Окончательный вид примет бюджет примет после обсуждения в сенате и процедуры согласования между палатами конгресса. Белый дом в целом поддерживает законопроект, но призывает сократить число скоростных кораблей береговой охраны с трех до одного, сэкономив около 1 миллиарда долларов. При этом президент США Дональд Трамп не может вносить поправки в законопроект, он сможет либо подписать, либо наложить вето на бюджет в варианте, одобренном конгрессом.