Президент Эквадора выразил обеспокоенность судьбой мигрантов в США

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное фото

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено высказал в четверг американскому вице-президенту Майку Пенсу свою озабоченность ситуацией с мигрантами в США.

"В отношении наших мигрантов мы хотим защитить их права и их семьи. Мы выражаем нашу озабоченность ситуацией с двумя эквадорскими детьми, которые были разделены со своими семьями", — приводит заявление Морено после встречи с Пенсом в Кито министерство связи Эквадора.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего".

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.