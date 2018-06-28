Генсек НАТО прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг перед началом саммита ЕС, что приветствует решение о проведении встречи лидеров РФ и США, отметив, что такой диалог вписывается в подход альянса к выстраиванию отношений с Москвой.

"Я приветствую саммит президентов США и РФ, для меня это вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ, сочетающую оборону и диалог", — заявил он журналистам в Брюсселе, отметив, что такая встреча необходима, потому что диалог – "это признак силы, а не слабости".

Столтенберг приглашен к участию в саммите ЕС для обсуждения оборонных проектов и будущей совместной декларации об углубленном сотрудничестве.