Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Данчилэ

КИШИНЕВ, 27 июн — РИА Новости. Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Румынии во главе с Виорикой Данчилэ – парламент в среду отклонил вотум недоверия.

Национально-либеральная партия (НЛП), партия Народного движения и партия Союз спасения Румынии 20 июня выдвинули вотум недоверия правительству. Оппозиция объяснила свое решение ростом инфляции, экономическими проблемами и попытками перевести судей под политическое влияние.

За вотум недоверия проголосовали 166 депутатов при необходимом для принятия решения 233 голосах из 456.

"Я не ожидала, что весь вотум будет построен на ряде фальсификаций, он представляет собой другую реальность, хотя я понимаю, что роль и обязанность оппозиции — это критика правительства. Но то, как сегодня, оппозиция без разумных аргументов подрывает все усилия правительства на основе необоснованных обвинений, заставляет меня поверить, что этот вотум — не более чем политическая игра", — заявила во время выступления с трибуны парламента Данчилэ.

Депутаты правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Румынии и Альянс либералов и демократов, во время рассмотрения вотума недоверия остались в зале, но в голосовании участия не принимали.

Виорика Данчилэ была выдвинута на пост премьер-министра в январе 2018 года правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Она стала третьим премьером за семь месяцев и первой женщиной, возглавившей румынское правительство.