В Канаде редкая птица помешала подготовке к музыкальному фестивалю

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Канаде подготовку к крупному музыкальному фестивалю Ottawa Bluesfest приостановили из-за редкой птицы, которая свила гнездо прямо на том месте, где должна быть главная сцена мероприятия, сообщает канадский телеканал CBC.

Крикливый зуек (killdeer) — небольшая птица, которая охраняется правительством Канады. Организаторы фестиваля обнесли место его гнезда лентой и даже приставили к нему охранника.

Без специального разрешения перемещать птицу и высиживаемые ей яйца запрещено. Как уточняет CBC, организаторы в итоге получили разрешение от Министерства по делам окружающей среды. Яйца переместят в безопасное место за главной сценой, когда она будет построена.

"Должен сказать, что это одна из самых сложных проблем, вставших перед нами, но мы верим, что сможем разобраться", — заявил исполнительный директор фестиваля Марк Монаган.

Ottawa Bluesfest пройдет с 5 по 15 июля. На фестивале выступят известные музыканты и группы, такие как Foo Fighters, The War on Drugs, Beck, Beth Hart, Dave Matthews Band, Rise Against, и многие другие.