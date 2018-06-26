МИД Британии посоветовал Поле Слиер обратиться в посольство на Украине

Запрет на въезд двух журналистов на Украину (17)

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МИД Великобритании посоветовал гражданке Соединенного Королевства, корреспонденту RT в Израиле Поле Слиер, которой отказали во въезде на территорию Украины, обратиться в посольство в Киеве, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

В своем Telegram-канале гравред опубликовала ответ внешнеполитического ведомства на запрос о произошедшем с журналисткой.

"Благодарим за обращение. К сожалению, министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединённого Королевства в данной ситуации помочь не может. Поле лучше обратиться напрямую в посольство Украины", — заявили в Форин-офисе.

В понедельник стало известно, что украинские власти отказали во въезде журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер. Они направлялись в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, эта акция подтверждает, что Киев не собирается прекращать репрессивную кампанию в отношении российских СМИ. Она отметила, что Москва ожидает от ОБСЕ и других международных структур жесткой реакции на политику ограничения свободы слова на Украине.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с действиями киевских властей.

Атака на свободу слова

Киев неоднократно ограничивал работу неугодных СМИ и запрещал въезд их сотрудникам. Только в марте 2015 года аккредитации при госорганах лишились 115 российских массмедиа.

Притеснения коснулись и представителей медиагруппы "Россия сегодня". В ноябре 2017-го журналиста РИА Новости Захара Виноградова сняли с поезда Москва — Одесса и запретили въезд на Украину на пять лет. В начале мая прошлого года киевские власти не пустили на финал Евровидения фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова. Он получил постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной визита".

В 2015 году Киев ввел персональные санкции против ряда журналистов, в том числе гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции сняли). Позже в список внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

Дело Вышинского

Борьба властей с российскими СМИ достигла апогея в мае, когда возле своего дома в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.