Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США граждан семи стран

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Верховный суд США поддержал президентский указ Дональда Трампа о временном запрете на въезд в Штаты граждан ряда стран.

Решение верховных судей было принято пятью голосами против четырех. Согласно опубликованному на сайте Верховного суда документу, они признали законным право президента вводить ограничения и принимать решения в отношении вопросов, затрагивающих вопросы национальной безопасности.

Трамп ранее президентским указом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но туда добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.

В соответствии с его последней, третьей версией, которую и рассматривал Верховный суд, для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.