В Черногории арестовали офицера, выстрелившего в здании минобороны

БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Подполковнику армии Черногории во вторник назначена мера ареста, так как он накануне выстрелил из пистолета в здании министерства обороны страны, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Черногорские СМИ в понедельник сообщили, что в стенах министерства обороны в Подгорице произошел выстрел из пистолета. Обстоятельства инцидента не раскрывались.

"Подполковнику армии Черногории Эмину Хусовичу после дачи показаний в прокуратуре назначена мера ареста на 72 часа. Уже сегодня он предстанет перед ведущим дело судьей", — сообщил телеканал.

Неофициально сообщается, что выстрел из пистолета подполковник Хусович произвел перед дверьми канцелярии директора по материальным ресурсам минобороны Алмы Люлянай. Причиной инцидента, предположительно, стало несогласие полковника с переводом на другое место службы. Пуля по данным СМИ попала в пол.

Уточняется, что офицеру прокуратурой вменяются два преступления – попытка убийства и незаконное ношение оружия. Хусович защищается молчанием.