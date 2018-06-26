Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах

ПАРИЖ, 26 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах и заявил о приверженности открытому диалогу с Турцией, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на Елисейский дворец.

В воскресенье в Турции состоялись парламентские и президентские выборы. Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

Президент Французской республики поздравил Эрдогана и "пожелал турецкому народу успеха в экономическом и социальном развитии, а также демократическом функционировании институтов", сообщили в Елисейском дворце.

Макрон также отметил приверженность тесному и открытому диалогу с Турцией по ряду региональных кризисов, в частности, в Сирии, и борьбе против терроризма. Кроме того, французский лидер подчеркнул важность диалога между Турцией и Европейским союзом при уважении общих принципов и ценностей.