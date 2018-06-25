Вице-президента Венесуэлы включили в санкционный список Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и командующий сухопутными силами Хесус Суарес Чоурио включены в санкционный список ЕС, свидетельствует обнародованный в понедельник документ.

ЕС расширил в понедельник санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 чиновников, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии".

"Делси Родригес Гомес, вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла. Ее действия в президентской комиссии, а затем в качестве председателя незаконного Учредительного собрания подорвали демократию и верховенство права в Венесуэле, включая узурпацию полномочий Национального собрания и их использование в качестве мишени для оппозиции и недопущение их участия в политическом процессе", — говорится в документе.

Кроме того, среди 11 включенных в санкции должностных лиц фигурируют командующий Боливарианскими сухопутными силами Хесус Суарес Чоурио, глава министерства промышленности и национального производства Тарек Эль-Аиссами, генеральный инспектор Боливарианских национальных вооруженных сил Серхио Риверо Маркано, начальник Главного управления военной контрразведки Иван Эрнандес Дала, вице-президент Национального избирательного совета Сандра Облитас.

В конце мая в Евросоюзе воздержались от комментариев по поводу возможности применения санкций в отношении переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам источника в структурах ЕС, возможные меры обсуждались в привязке к прошедшим выборам для оказания дополнительного воздействия на венесуэльские власти с учетом ранее высказанного ЕС призыва к Каракасу соблюдать демократические нормы.

ЕС еще в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Позднее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.