Властям Турции не следует учить демократии другие страны, заявили в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём считает, что властям Турции не следовало бы называть прошедшие в стране в воскресенье выборы и высокую активность ни них избирателей уроком демократии для остального мира, сообщает телеканал SVT.
"Они не могут говорить, что дают уроки демократии другим странам. Не тогда, когда оппозиционные лидеры находятся в тюрьмах", — сказала SVT Валльстрём, прибывшая в Люксембург для участия во встрече с коллегами из стран ЕС.
По словам министра, переизбрание Эрдогана означает, что Турция стоит перед решением больших проблем. Она выразила надежду на то, что в стране будет отменено чрезвычайное положение и проведены экономические реформы.
После обработки 99,7% бюллетеней Эрдоган побеждает на выборах главы государства с 52,6% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набирает 30,6%.