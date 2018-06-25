Властям Турции не следует учить демократии другие страны, заявили в Швеции

СТОКГОЛЬМ, 25 июн – РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём считает, что властям Турции не следовало бы называть прошедшие в стране в воскресенье выборы и высокую активность ни них избирателей уроком демократии для остального мира, сообщает телеканал SVT.

Выступая в ночь на понедельник на митинге своих сторонников в Анкаре после победы на выборах, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главными победителями стали демократия и народная воля. "Явка на выборах достигла уровня 90%, что стало примером для многих стран мира. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень организации выборов по всей Турции", — сказал турецкий лидер.

"Они не могут говорить, что дают уроки демократии другим странам. Не тогда, когда оппозиционные лидеры находятся в тюрьмах", — сказала SVT Валльстрём, прибывшая в Люксембург для участия во встрече с коллегами из стран ЕС.

По словам министра, переизбрание Эрдогана означает, что Турция стоит перед решением больших проблем. Она выразила надежду на то, что в стране будет отменено чрезвычайное положение и проведены экономические реформы.

"К сожалению, у меня нет больших надежд на поворот в сторону большей демократии, но мы должны дать Эрдогану шанс. Если оппозиционные партии пройдут в парламент, это может оказать влияние. Но развитие ситуации в Турции вызывает беспокойство уже в течение нескольких лет", — сказала Валльстрём.

После обработки 99,7% бюллетеней Эрдоган побеждает на выборах главы государства с 52,6% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набирает 30,6%.