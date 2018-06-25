Вопрос границы Ирландии и Северной Ирландии остается открытым, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Вопросы регламентации пересечения границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза остаются нерешенными в рамках переговоров по Brexit, заявил в понедельник на пресс-конференции еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

"Граница между Ирландией и Северной Ирландией — это по-прежнему открытый вопрос", — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркивала, что Соединенное Королевство и ЕС обязаны найти уникальные решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Британии из ЕС.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, при этом для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.