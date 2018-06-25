Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Министр иностранных дер России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщил российский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также на подготовку Пятого каспийского саммита", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшие недели может выйти из СВПД. По словам Аракчи, Европе нужно работать над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.