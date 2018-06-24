Саудовские ПВО сбили баллистическую ракету йеменских хуситов

ДОХА, 24 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили запущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету над Эр-Риядом, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

Местные СМИ продемонстрируют видеозапись с отражением ракетного удара. На видео видны яркие всполохи в небе над жилым районом города во время вечерней молитвы.

В Йемене продолжаются военные действия, в которых также принимает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. В ответ хуситы регулярно обстреливают ракетами районы королевства.

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