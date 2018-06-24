Саудовские ПВО сбили баллистическую ракету йеменских хуситов

ДОХА, 24 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили запущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету над Эр-Риядом, сообщил саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
Местные СМИ продемонстрируют видеозапись с отражением ракетного удара. На видео видны яркие всполохи в небе над жилым районом города во время вечерней молитвы.
В Йемене продолжаются военные действия, в которых также принимает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. В ответ хуситы регулярно обстреливают ракетами районы королевства.
#Saudi air defenses intercepted a ballistic missile launched by #Yemen's #Houthi militants above #Riyadh #SaudiArabia #Houthis pic.twitter.com/7WKi7ntQF2— NFTV (@nftvnews) 24 июня 2018 г.