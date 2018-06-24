Бабченко рассказал о трудностях жизни после "смерти"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал в фейсбуке о своей жизни после инсценировки украинскими спецслужбами его убийства.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. <…> Каждый выход в город — это спецоперация", — написал Бабченко.

По словам журналиста, он не выходит на улицу даже в магазин, а еду привозят ему на дом. Он также рассказал, что его семья уехала из России, сейчас они все вместе "сидят в бункере и прячутся от наемных убийц".

"Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить <…> Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось", — написал он.

Бабченко также отметил, что после ситуации с покушением его жизнь "в очередной раз сломана полностью".

"Убийство" Бабченко

В конце мая украинские власти сообщили, что Бабченко был застрелен на лестничной клетке в своем доме, однако через день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам руководителя ведомства Василия Грицака, сообщение об "убийстве" было частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на Бабченко.

Позднее в Киеве на два месяца арестовали предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Бориса Германа.

Многие международные ассоциации осудили методы СБУ. Так, в НАТО заявили, что подобные операции могут подорвать доверие к СМИ. Намеренное распространение недостоверной информации также раскритиковали в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Российские власти также подвергли инсценировку убийства Бабченко критике. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что спецоперация СБУ поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.