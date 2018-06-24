National Interest рассказал о проблеме американских подводных лодок

МОСКВА,24 июн — РИА Новости. Американские многоцелевые атомные подлодки типа "Вирджиния" могут в скором времени достигнуть предела возможной модернизации, сообщает National Interest.

Число субмарин этого типа в рядах Военно-морского флота США было увеличено с 30 до 48. Более того, как отмечает издание, оно может вырасти до 66. Начало выпуска подлодок типа Virginia новой модификации Block V намечено на 2019 год. Они получат врезанные в корпус модули полезной нагрузки, которые будут содержать по четыре пусковых установки, рассчитанных на семь ракет "Томагавк".

При этом, согласно плану развития подводных лодок, Военно-морской флот США намерен устанавливать дополнительные модули, которые могли быть использованы при выпуске новых субмарин этого класса, на уже выпущенные.

Однако, отмечает издание, ВМФ сталкивается с проблемой того, что у подлодок типа "Вирджиния" остается слишком мало места для установки новых технологий.

"У флота есть такие потребности, которые данная платформа уже не может удовлетворить", — цитирует издание Брайана Хоуса, который заявил об этом в конце 2017 года. На тот момент он занимал должность начальника управления подводной войны в штабе ВМС США.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что появление нового типа многоцелевых подлодок на вооружение американского флота потребуется значительно раньше, чем было запланировано. Изначально выпуск субмарин нового флота был намечен на 2034 год.