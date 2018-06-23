В Эфиопии число раненных при взрыве на митинге увеличилось до 156 человек

В столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра произошел взрыв

В столице Эфиопии Аддис-Абебе на митинге в поддержку премьер-министра произошел взрыв

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек, один погиб, сообщает министр здравоохранения Эфиопии в Twitter.

Ранее сообщалось о 132 пострадавших.

По словам министра, 50 человек сейчас проходят осмотр, пять уже осмотрены, получили лечение и отправились домой.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.