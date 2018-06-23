Турецкий рок-концерт перед выборами: военные марши и получасовой антракт

Предвыборный плакат кандидата в президенты Турции Мухаррема Индже на одной из улиц в Анкаре

Предвыборный плакат кандидата в президенты Турции Мухаррема Индже на одной из улиц в Анкаре

СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Турецкие избиратели в воскресенье выберут президента и членов парламента, а пока проводят вечера, в том числе, на концертах местных исполнителей, где наибольший восторг у них вызывают перепевки военных маршей и народных песен.

Сами знаете, за кого голосовать



Ночной клуб в самом сердце азиатской части Стамбула постепенно наполняется меломанами и теми, кто просто решил разнообразить свой вечер пятницы. В программе вечера — концерт местного рок-певца Эмре Айдына, не гнушающегося, впрочем, и поп-баллад о разбитом сердце, столь любимых турчанками разных возрастов.

Характерной чертой турецкой эстрады является то, что исполнители не упускают случая выразить свои политические предпочтения как в СМИ, так и на своих концертах.

Нередко это для них оборачивается неприятностями — критикой со стороны коллег по цеху, отказом от концертных площадок в проведении мероприятий.

Неудивительно, что и концерт Айдына не обошёлся без политического элемента: буквально после пары песен певец напомнил зрителям, которых собралось не более 600, о необходимости принять участие в голосовании. При этом он не стал призывать голосовать за кого-то конкретного. "Думаю, вы сами знаете, как выбрать того, кто приведет Турцию к счастью", — заявил певец.

Ввиду жары в Стамбуле концерт начался лишь в 23.00 по местному времени (совпадает с московским), а группа с певцом ушли со сцены уже через 40 минут. Впору бы возмутиться, но местные завсегдатаи концертов не спешат уходить: типичный турецкий концерт — будь то рок или поп-направленности — обязательно предусматривает своеобразный "антракт" на 20-30 минут. После перерыва группа играет ещё 40 минут вплоть до 0.50. после концерта зрители, живущие на европейской стороне, спешат на последний паром, который отходит в 01.00 — в случае опоздания им придется раскошелиться на такси.

Актуальные народные песни



Примечательно, что наибольшую реакцию вызывает во время концерта не собственное творчество группы, а ещё один обязательный элемент концерта турецкого исполнителя: каверы на классику турецкого попа, а также народные песни.

Зал буквально ходит ходуном, когда певец произносит первые строчки военного марша "Измир". А уж рефрен поют все, благо он легко рифмуется: "Живи, Мустафа Кемаль (подразумевается "отец" турецкой нации Мустафа Кемаль Ататюрк)". За весь вечер ни разу не прозвучали ни со сцены, ни в толпе имена кандидатов в президенты, но даже на концерте политическая повестка не осталась в стороне.

Измирский марш уже в субботу распевали по дороге на митинг сторонники оппозиционного кандидата в президенты Мухаррема Индже, а также включали агитаторы партии "Родина" на различных своих площадках в разных концах Стамбула.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Реджепа Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.