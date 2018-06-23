Спецкомиссия обсудит реформирование ПАСЕ, сообщил Слуцкий

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На четвертом заседании комиссии ad hoc (спецкомиссии) Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет рассмотрен меморандум по реформированию ПАСЕ, сказал журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предстоит рассмотреть и утвердить меморандум с рекомендациями, который затем будет передан в Бюро ассамблеи для последующего направления в политком и комиссию по регламенту", — сообщил Слуцкий.

По словам депутата, проект меморандума представляет собой "весьма объемный документ, где аккумулированы все предложения по реформированию деятельности ПАСЕ".

Глава думского комитета отметил, что Россия продолжает настаивать на исключении санкционных статей из регламента ассамблеи, позволяющих лишать ключевых полномочий — прежде всего, права голоса – делегации стран.

"Мы вновь намерены заявить, что при всем том, что ситуация движется медленно, но верно в правильную сторону, переломной точкой в нынешних отношениях России с ПАСЕ будет принятие решения о поправках в регламент по отмене статей, позволяющих дискриминировать национальные делегации. Это нужно не только России, это нужно Совету Европы и его Парламентской ассамблее, если они собираются играть хоть сколь значимую роль в формируемой на сегодня новой архитектуре 21-го столетия", — пояснил парламентарий.

По мнению Слуцкого, от того, прислушаются ли к предложениям российской стороны профильные комиссии ПАСЕ (комиссия по политическим вопросам и комиссия по регламенту), будет зависеть возможность дальнейшего взаимодействия РФ с ассамблеей, а также позиция Москвы по выплатам взноса в Совет Европы (приостановлены с лета прошлого года). Если ПАСЕ пойдет на инициирование поправок в свой регламент, Россия может подумать о направлении заявки на участие в сессии ПАСЕ в 2019 году, не исключил он.