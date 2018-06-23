Американский посол обеспокоился уровнем коррупции в Косово

БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Коррупция в самопровозглашенной республике Косово, в том числе в судебной системе, глубоко укоренилась и вызывает беспокойство, заявил посол США в Приштине Грег Делави.

Американский дипломат сделал свое заявление на конференции в рамках "Антикоррупционной недели в Косово" в Приштине, в которой участвовали представители местных неправительственных организаций.

"Меня беспокоит политическое влияние на суды. Я надеюсь, что нынешняя правящая коалиция будет прилагать усилия для прогресса в области верховенства закона. Борьба с коррупцией является приоритетной задачей, и мы будем оказывать моральную поддержку тем друзьям, которые разделяют наше мнение", — цитирует Делавиприштинская Gazeta Ekspress.

Он призвал власти Косово продолжать борьбу с организованной преступностью и коррупцией. "Коррупция глубоко укоренена. Его нельзя уничтожить в течение ночи или года. Прогресс невозможен без настойчивости. Работа должна продолжаться. В сфере государственных закупок наблюдается коррупция, которая препятствует инвестициям", — сказал посол.

В начале июня был получен новый мандат миссии ЕС по верховенству закона (EULEX), которая раньше выполняла полицейские и судебные функции в крае, а теперь, по настоянию косовско-албанских властей, будет выполнять наблюдательные функции до 14 июня 2020 года.

По оценкам экспертов Балканского региона и статистике правоохранительных органов, самопровозглашенная республика продолжает лидировать по уровню обычной и организованной преступности, а также наркотрафику. При этом с ВВП на душу населения около 10 тысяч долларов и безработицей более 30% Косово остается одним из беднейших регионов Европы.

В апреле премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай отказался отправлять в отставку двух обвиняемых прокуратурой в коррупции членов кабмина. В то же время, правительство в Приштине утвердило проект нового уголовного кодекса, который предполагает увеличение наказания за коррупцию и запрет для ранее осужденных по этой статье занимать официальные посты в течение 30 лет.

Усиление борьбы с коррупцией и оргпреступностью является одним из важнейших условий, выдвинутых Брюсселем для облегчения визового режима с ЕС для граждан Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.