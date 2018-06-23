В Астане и Алма-Ате пресекают проведение несанкционированных митингов

АСТАНА, 23 июн — РИА Новости. Полиция в Астане и Алма-Ате пресекает проведение несанкционированных митингов, к которым призывал глава запрещенного в Казахстане незарегистрированного оппозиционного объединения "Демократический выбор Казахстана", экс-банкир Мухтар Аблязов, передает корреспондент РИА Новости.

Призывы к сторонникам выйти на митинги Аблязов, заочно осужденный в Казахстане за хищения и проживающий за рубежом, публиковал в Facebook. В середине июня Генеральная прокуратура Казахстана призывала граждан республики не поддаваться на провокации бывшего банкира и воздержаться от участия в незаконных митингах. В ведомстве отмечали, что для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа, обратившись с соответствующим заявлением. Таких заявлений на проведение митингов 23 июня не поступало, их проведение будет незаконным, заявляли в Генпрокуратуре.

По словам очевидцев, в субботу на площади недалеко от акимата (администрации Астаны) задержаны несколько мужчин и женщин.

Как передает корреспондент РИА Новости, по периметру находятся сотрудники полиции, наблюдается большое скопление полицейских автомобилей и автобусов, в которых помещают задержанных. Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проходу граждан по площади, задержания происходят выборочно.

В соцсетях появилась информация о том, что задержанные есть и в Алма-Ате.

РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

Есильский районный суд Астаны в марте признал незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Организацию возглавляет бывший банкир и высокопоставленный чиновник из Казахстана Мухтар Аблязов. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти. Для этого он "активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь".

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.