Абэ призвал США к сотрудничеству после инцидента на американской базе

ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал серьезной проблемой попадание пули, предположительно, со стороны американской базы на Окинаве в одну из сельскохозяйственных построек местного жителя, сообщила телекомпания NHK.

Премьер-министр находится на Окинаве, где принимал участие в траурной церемонии, посвященной окончанию битвы между японскими и американскими войсками в 1945 году.

"Это серьезная проблема, затрагивающая жизнь людей. Я призвал посла (США в Японии Уильяма) Хагерти к сотрудничеству, использование стрелкового полигона (на территории базы) остановлено на ближайшее время", — сказал премьер-министр.

В пятницу в одной из сельскохозяйственных построек, принадлежащей местному фермеру, вблизи американской военной базы Кемп Шваб была обнаружена пуля, предположительно, залетевшая сюда со стрелкового полигона базы. В результате попадания было разбито окно. Командование США приняло решение о временном прекращении использования части полигона. Ведется расследование.

Американское командование ранее предупредило администрацию города Наго, к которому территориально относится база, о проведении стрельб на полигоне базы с 18 по 24 июня.