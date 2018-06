Топ-менеджера Netflix уволили за оскорбление чернокожих

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Исполнительного директора по коммуникациям американской кинокомпании и вещателя Netflix Джонатана Фридланда уволили за использование на рабочем месте оскорблений в адрес чернокожих, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление главы компании.

"Я принял решение дать уйти Джонатану Фридланду. Джонатан очень много вложил в разные сферы, однако использование им слова на букву "н"("n-word")… показало неприемлемо низкую расовую чувствительность и не соответствует ценностям компании", — цитирует издание заявление директора и основателя компании Рида Хастингса.

Как сообщается, Фридланд несколько раз использовал данное слово во время своих встреч с другими сотрудниками. Сам бывший исполнительный директор извинился за инциденты и утверждает, что один из случаев был связан с обсуждением слов, которые добавляют "оскорбления в комедию".

Директор Netflix заявил, что отношение к "n-word" различное в разных частях мира, однако данное слово является "уродливым" и не должно использоваться нечернокожими людьми.

Фриланд работал в компании Netflix около семи лет. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по коммуникациям в компании The Walt Disney Co, а также работал в качестве корреспондента и редактора в изданиях The Wall Street Journal и Far Eastern Economic Review.