В МИД Молдавии прокомментировали резолюцию ООН по Приднестровью

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский заявил в пятницу в эфире телеканала TVR, что Москва "не должна нервно реагировать" на принятие ООН резолюции по Приднестровью.
Он отметил, что решение ООН — это успех парламента, правительства и его коллег из МИДЕИ.
"Тот факт, что ООН сегодня принял резолюцию с 64 сторонниками, признал законность предыдущих обращений Республики Молдова о выводе российских войск и оружия с левого берега Днестра. Мы доказали, что приднестровский конфликт — это не внутренняя ситуация, а нарушение международного права страной, выступающей третьей стороной, которая держит войска на нашей суверенной территории без нашего согласия", — передает канал заявление министра.
Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.
Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".
В свою очередь глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя. Он подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет иного военного контингента России.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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