В МИД Молдавии прокомментировали резолюцию ООН по Приднестровью

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Тудор Ульяновский заявил в пятницу в эфире телеканала TVR, что Москва "не должна нервно реагировать" на принятие ООН резолюции по Приднестровью.

"Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах (о выводе российских военных из Приднестровья — ред.) и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году", — заявил Ульяновский.

Он отметил, что решение ООН — это успех парламента, правительства и его коллег из МИДЕИ.

"Тот факт, что ООН сегодня принял резолюцию с 64 сторонниками, признал законность предыдущих обращений Республики Молдова о выводе российских войск и оружия с левого берега Днестра. Мы доказали, что приднестровский конфликт — это не внутренняя ситуация, а нарушение международного права страной, выступающей третьей стороной, которая держит войска на нашей суверенной территории без нашего согласия", — передает канал заявление министра.

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.

Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН". Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".

В свою очередь глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя. Он подчеркнул, что на территории Приднестровья, кроме миротворческих сил, нет иного военного контингента России.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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