Суд обязал СБУ проверить законность взятия образцов крови у Савченко

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в пятницу обязал Службу безопасности Украины проверить законность взятия образцов крови у депутата Верховной рады Надежды Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Ранее Савченко сообщила, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы, в связи с чем она отказалась от медицинского наблюдения.

"Обязать досудебный орган немедленно провести исследования фактов, изложенных в заявлении подозреваемого Савченко, по насильственным действиям во время пребывания под стражей по поводу взятия образцов крови", — приводит слова судьи агентство УНН. В сообщении агентства говорится, что суд поручил провести проверку Службе безопасности Украины.

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Политолог: Киев адресует процесс над Савченко украинским элитам На Украине Савченко находится под арестом. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Ранее Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Адвокат Савченко, комментируя результаты экспертизы, заявил, что следствие не дало заключения о том, что ей необходимо прекратить голодовку. Также ему как защитнику не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.