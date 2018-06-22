Суд обязал СБУ проверить законность взятия образцов крови у Савченко

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в пятницу обязал Службу безопасности Украины проверить законность взятия образцов крови у депутата Верховной рады Надежды Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов в Киеве.
Ранее Савченко сообщила, что у нее незаконно взяли ДНК-образцы, в связи с чем она отказалась от медицинского наблюдения.
"Обязать досудебный орган немедленно провести исследования фактов, изложенных в заявлении подозреваемого Савченко, по насильственным действиям во время пребывания под стражей по поводу взятия образцов крови", — приводит слова судьи агентство УНН. В сообщении агентства говорится, что суд поручил провести проверку Службе безопасности Украины.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.