Премьер Греции оценил решение по выходу страны из программы помощи

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что решение Еврогруппы по выходу страны из третьей программы помощи является историческим, оно делает жизнеспособным греческий госдолг, и греческий народ скоро увидит позитивные изменения.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу выход Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи — это произойдет 21 августа. Греция получит последний транш в 15 миллиардов долларов, и ее "буфер стабильности" суммарно составит 24 миллиарда евро, что позволит покрыть нужды страны в финансировании на 22 месяца.

"Вчера было историческое — так говорит вся международная пресса, и это так — соглашение Еврогруппы по греческому долгу. Греческий долг становится жизнеспособным. Это чрезвычайно важное событие", — заявил Ципрас, информируя президента Греции Прокописа Павлопулоса об итогах заседания Еврогруппы.

По его словам, соглашение предусматривает десятилетний льготный период по выплатам процентов и продление на десять лет срока погашения кредитов, полученные из Европейского фонда финансовой стабильности.

"Средства и проценты, срок которых истекает в 2023 году, будут погашены после 2033 года. В то же время у нас может быть очень надежная "подушка" объемом более 24 миллиардов евро. И мы также возвращаем прибыль центральных банков от греческих облигаций — 4,8 миллиарда евро, по 1,2 миллиарда евро в год с 2019 по 2022 годы", — сказал Ципрас.

Премьер добавил, что эти решения дают гораздо больше, чем были ожидания рынка.

"Это соглашение отвечает моральному долгу наших партнеров в связи с жертвами греческого народа на протяжении всех этих восьми лет для того, чтобы Еврозона оставалась единой", — подчеркнул он.

Ципрас отметил, что Греция продолжит реформы.

"Я считаю, что 21 июня 2018 года останется в истории как очень важный день для Европы, это новая страница для страны. Это не означает, что мы должны отказаться от разумного пути бюджетного баланса и структурных реформ, которые необходимы стране. Но это означает, что мы отказываемся от тернистого пути меморандумов, крайнего аскетизма, отказа от значительной части экономического суверенитета государств, который мы испытали на протяжении многих лет", — сказал Ципрас.

Премьер заявил, что правительство привержено фискальным целям, но сможет выбрать средства для их реализации.

"И это чрезвычайно важное событие для страны. Я считаю, что греческий народ скоро увидит позитивные изменения", — сказал Ципрас, выразив уверенность, что греческая экономика получит новую динамику после позитивной реакции рынков, придет волна инвестиций и принесет новые рабочие места.

Президент Греции Павлопулос в свою очередь заметил, что жертвы греческого народа связаны не только с его собственными ошибками, но и с ошибками в программах помощи, допущенных их авторами.

"Мы должны серьезно принимать во внимание прежние ошибки в том, что касается будущего, реализации соглашений Еврогруппы", — сказал президент.