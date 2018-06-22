Полиция Туниса арестовала предполагаемого организатора переправы мигрантов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полиция Туниса арестовала предполагаемого организатора переправы нелегальных мигрантов, во время которой утонули 87 человек, сообщает тунисский новостной портал Kapitalis со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным портала, арест был произведен 21 июня на островах Керкенна. Подозреваемый 32-летний мужчина пытался покинуть остров, спрятавшись в багажнике автомобиля, погруженного на паром, однако был обнаружен службами безопасности.

Рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находилось порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в ночь на 3 июня в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс. Число жертв кораблекрушения составило 87

человек. Береговым службам удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда других африканских стран.

Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей. По результатам были отправлены в отставку десять местных сотрудников МВД, служившие в районе отправления судна с нелегалами. В среду стало известно, что со своего поста был уволен глава МВД Лотфи Брагим.