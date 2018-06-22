Власти Хайнаня разрешат иностранцам пользоваться Facebook и Twitter

ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости. Власти китайской провинции Хайнань, популярного туристического острова, планируют создать специальные зоны для иностранных туристов, в которых будет неограниченный доступ к заблокированным в Китае социальным сетям Facebook, Youtube и Twitter, следует из плана по повышению уровня международного туризма на 2018-2020 годы, опубликованного местным правительством.

В настоящий момент в Китае заблокированы Google, YouTube, социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.

"Есть план по созданию специализированных зон для иностранцев. В этих зонах иностранные туристы могут пользоваться такими социальными сетями, как Facebook, Twitter и Youtube", — говорится в документе.

Власти острова планируют опираться на Хайкоу и Хайнань как на два главных туристических центра, в которых намерены использовать опыт развития Бангкока и испанской Мальорки.

Согласно плану, к 2020 году на остров планируется привлечь около 50 тысяч англоговорящих рабочих мигрантов из таких стран, как Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и Непал.

Благодаря принятым мерам власти рассчитывают 2020 году увеличить количество иностранных туристов на 25% — до 2 миллионов в год.