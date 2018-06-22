Bloomberg опубликовал карту с "ничьим" Крымом

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.

Инфографика иллюстрирует материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. Украина отмечена желтым цветом, а Россия — темно-серым. При этом полуостров закрашен светло-серым цветом.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СТБ признал "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.