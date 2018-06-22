Полиция Индии полагает, что уничтоженные в Кашмире боевики были членами ИГ*

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Индии полагают, что боевики, ликвидированные в пятницу утром во время спецоперации на юге штата Джамму и Кашмир, являлись членами местной ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

Операция началась рано утром, когда правоохранители получили информацию, что группа боевиков укрывается в одном из жилых домов в городе Анантнаг. После обнаружения террористов завязалась перестрелка, в ходе которой хозяин дома был убит, а его жена получила огнестрельное ранение. Во время зачистки дома один из полицейских также был смертельно ранен. Ранее телеканал NDTV сообщал, что боевики являлись членами группировки "Джайш-и-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммада"), которая выступает за отделение Кашмира от Индии. Всего в рамках операции были ликвидированы четверо террористов.

"Предположительно, ликвидированные террористы были аффилированы с ИГ*", — написал в своем аккаунте в Twitter начальник полиции штата Шеш Пол Ваид.

После того как в феврале текущего года в Кашмире был убит один из сотрудников местной полиции, правоохранительные органы штата официально признали ограниченное присутствие ИГ в этом проблемном регионе.

* Террористическая организация, запрещена в России