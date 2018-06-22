Суд оправдал военное правительство Таиланда по делу о перевороте, пишут СМИ

БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Верховный суд Таиланда отказал заявителям в возбуждении уголовного дела в отношении Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство страны с законодательными полномочиями) по обвинению в совершении переворота c целью свержения законной власти, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.

Суд постановил, что участники и организаторы переворота, произошедшего в мае 2014 года, не могут подвергаться преследованию по закону, так как временная конституция страны, введенная ими в действие сразу после переворота, освобождает их от ответственности перед законом, говорится в сообщении.

Заявление о возбуждении уголовного дела против военного правительства было подано группой активистов, противников военного правительства, еще в 2015 году. Они обвинили членов НСМП во главе с командующим сухопутными войсками Таиланда генералом Праютом Чан-Оча, в настоящее время являющимся премьер-министром страны, в организации и проведении военного переворота с целью свержения законно избранного на выборах 2011 года правительства премьер-министра Йинглак Чинават. Дело против военного правительство прошло все судебные инстанции вплоть до верховного суда.

Верховный суд в пятницу подтвердил решение судов первой и второй инстанции об отказе в возбуждении дела. Суд признал недемократический характер действий НСМП, но оправдал военное правительство в соответствии с положениями введенной им же в действие временной конституции, сообщает издание. Новая постоянная конституция Таиланда, принятая на референдуме и вошедшая в силу в 2017 году, сохранила статьи об иммунитете организаторов и участников переворота 2014 года, содержавшиеся во временной конституции.

Переворот 2014 года прошел под лозунгами национального примирения после многолетнего острого конфликта, неоднократно переходившего в столкновения и кровопролитные стычки между сторонниками и противниками политического клана Чинават. Таксин Чинават и его младшая сестра Йинглак занимали в разное время должность премьер-министра, на которую Таксин Чинават был избран дважды, однако их правительства были свергнуты военными переворотами в 2006 и 2014 годах. Оба бывших премьера в настоящее время находятся в эмиграции.