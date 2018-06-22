На юге штата Джамму и Кашмир провели спецоперацию против боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — РИА Новости. Спецподразделения полиции Индии в пятницу утром провели операцию по зачистке от боевиков группировки "Джайш-и-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммада") одного из районов на юге штата Джамму и Кашмир, ликвидированы двое экстремистов, сообщает телеканал NDTV.

По данным СМИ, операция началась рано утром после того, как правоохранители получили информацию, что группа боевиков укрывается в одном из жилых домов в городе Анантнаг. После обнаружения террористов завязалась перестрелка, в ходе которой хозяин дома был убит, а его жена получила огнестрельное ранение. Во время зачистки дома один из полицейских также был смертельно ранен.

В Джамму и Кашмире активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость штата или его присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Группировка "Джайш-и-Мухаммад" действует на территории Кашмира, где ее члены борются за отделение региона от Индии. Она входит в список террористических организаций ООН. Индия считает группировку причастной к ряду терактов и добивается включения Советом Безопасности ООН ее лидера Масуда Азара в список террористов.