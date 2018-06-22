Суд в Джакарте приговорил к смертной казни подстрекателя террористов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Суд в Индонезии приговорил к смертной казни радикального исламиста Амана Абдуррахмана, обвинявшегося в причастности к совершению серии терактов, сообщает газета Jacarta Post.

По данным издания, Абдуррахман являлся фактическим лидером "Джаммах Аншарут Даулах" — местной ячейки ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Суд признал его ответственным за подстрекательство к совершению как минимум пяти терактов, в том числе в кафе Starbucks в центре Джакарты, где в начале 2016 года подорвался террорист-смертник.

Сам Абдуррахман отрицал свою причастность к терактам, но признал, что убеждал своих сторонников уехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ.

Серия взрывов произошла в январе 2016 года в центре индонезийской столицы близ старейшего в Джакарте торгового центра Sarinah, вокруг которого сосредоточены фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания. Террорист-смертник взорвал себя внутри кафе Starbucks, а его сообщники у входа открыли огонь по выбегавшим посетителям. Через несколько минут еще один смертник привел в действие взрывное устройство у поста полиции поблизости. Между полицейскими и боевиками завязалась перестрелка. Погибли два человека, пять террористов были уничтожены.

Ответственность за теракты в Джакарте взяла на себя террористическая группировка ИГ.