Дело супругов из Калифорнии, державших в заточении 13 детей, передали в суд

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дело супружеской пары Турпинов, которые удерживали в заточении своих детей, передано в суд, сообщила прокуратура округа Риверсайд в американском штате Калифорния.

Полиция округа в начале января задержала семейную пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет, некоторые из них были закованы в цепи. Прокурор округа выдвинул против супругов — 57-летнего Дэвида и 49-летней Луизы — десятки обвинений, в том числе в пытках и в насилии над детьми.

По итогам состоявшихся в среду предварительных слушаний с супругов было снято только одно обвинение из 50. Предъявление обвинений в суде запланировано на 3 августа.

Супругам грозит пожизненное тюремное заключение.