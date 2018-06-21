Пять палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. По меньшей мере пять палестинцев получили ранения в четверг в городе Бейт-Фаджар к югу от города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военными, сообщается в официальном канале Красного Полумесяца в мессенджере Whatsapp.

"Пять палестинцев получили пулевые ранения в Бейт-Фаджар к югу от Вифлеема на юге Западного берега от подразделений израильской армии. Команды Красного Полумесяца доставили в больницу тех, кто получил ранения средней тяжести", — говорится в сообщении.

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли 125 палестинцев, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне отвергают множащиеся обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. Израильская сторона настаивает, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".

Западный берег долго оставался в стороне от протестных инициатив и присоединился к ним только в середине мая, когда палестинцы отмечали 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.