В ООН раскритиковали новое законодательство Венгрии

ЖЕНЕВА, 21 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн назвал "позорным и ксенофобским" новое законодательство Венгрии, которое криминализирует помощь нелегальным мигрантам, следует из заявления, распространенного в четверг офисом УВКПЧ ООН.

Венгерский парламент в среду одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.

"Решение парламента является атакой на фундаментальные права человека и свободы в Венгрии. Постоянное разжигание ненависти со стороны нынешнего правительства для его политической выгоды привело к этому последнему постыдному развитию, которое является откровенно ксенофобским и противоречит европейским и международным стандартам и ценностям в области прав человека", — сказал глава УВКПЧ ООН.

По его словам, УВКПЧ признает право Венгрии на защиту собственных границ, но новое законодательство угрожает безопасности и правам человека мигрантов и беженцев. Кроме того, по его мнению, оно ставит под угрозу работу неправительственных организаций и правозащитников, которые помогают мигрантам.

"Это позор, бить по тем, кто работает с самыми уязвимыми, просто потому что они иностранцы", — считает Раад аль Хуссейн.

Он подчеркнул, что новое венгерское законодательство, которое должно вступить в силу с 1 июля, "ударяет также в самую сердцевину ценностей Евросоюза в области плюрализма, толерантности и солидарности".

После победы на парламентских выборах в Венгрии представители партии ФИДЕС заявили, что законы "Стоп Сорос" станут одними из первых инициатив, которые рассмотрит парламент после прошедших выборов. Пакет законопроектов вводит ограничения в отношении неправительственных организаций, в частности организациям будет необходимо получать разрешение на деятельность от правительства и платить налоги с дотаций от зарубежных источников.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно критиковал американского миллиардера Джорджа Сороса. По мнению премьера, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.