США и Египет обсудили палестино-израильское урегулирование

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Советник президента США Джаред Кушнер и спецпредставитель администрации Дональда Трампа по международным переговорам Джейсон Гринблатт встретились в четверг с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и установление мира между Палестиной и Израилем, говорится в сообщении Белого дома.

"Основываясь на предыдущих переговорах, они обсудили растущее сотрудничество между США и Египтом, потребность содействия улучшению гуманитарной ситуации в Газе и усилия администрации Трампа в содействии установлению мира между израильтянами и палестинцами", — сказано в документе.

Накануне Кушнер обсудил палестино-израильское урегулирование и оказание гуманитарной помощи сектору Газа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.