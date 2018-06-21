Принц Камбоджи пострадал в ДТП из-за превышения скорости таксистом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ДТП, в результате которого пострадал принц Камбоджи Нородом Ранарит и погибла его жена Оук Пхалла, произошло из-за превышения скорости и неосторожного вождения, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

"Авария произошла, потому что водитель такси ехал слишком быстро, неосторожно обогнал автомобиль перед собой и врезался в машину принца", — приводит агентство заявление представителя полиции.

Водителю такси, также пострадавшему в ДТП, предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем за собой людские жертвы.

Авария с автомобилем принца произошла утром в воскресенье в провинции Кампонгсаом. По данным полиции, в автомобиль принца врезалось такси, следовавшее по встречной полосе. В результате аварии скончалась супруга принца Оук Пхалла, пять пассажиров такси также получили ранения. Ранарит, лидер партии ФУНСИНПЕК, и его супруга направлялись на встречу со сторонниками в преддверии выборов в Национальную ассамблею, которые должны состояться 29 июля текущего года.