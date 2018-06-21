Администрация США призвала конгресс к немедленным действиям по иммиграции

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Администрация США призывает конгресс к немедленным действиям по иммиграции, заявил журналистам юрисконсульт генпрокурора США Джин Хамилтон.

"Конгресс должен действовать, и немедленно", — заявил Хамилтон. По его словам, подписанный в среду указ президента Трампа, который предписывает не разлучать семьи нелегальных мигрантов при задержании на границе, не может заменить решения суда и конгресса.

Также юрисконсульт сообщил, что в обоснование указа администрация обратится в суд, попросив предоставить формальную возможность задержания детей и родителей на срок более 20 дней.

Палата представителей должна проголосовать в четверг по законопроекту об иммиграции, который призван разрешить кризис на юго-западной границе, включая разделение семей нелегальных иммигрантов.