Вышинский в четверг передаст следователю прошение о встрече с Москальковой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Задержанный в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский подготовил и в четверг передаст следователю через свою защиту прошение об организации встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, при этом сам он пока находится в Херсонском следственном изоляторе, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Долманский.
"Сторону защиты об этом не уведомляют. Есть предварительная договоренность. Насколько я понимаю, сейчас согласовывают график, но сторону защиты не ставят в известность о посещении наших подзащитных омбудсменами. Но могу сказать, что сегодня мой подзащитный подготовил и передал через нас прошение об организации встречи с Москальковой, завтра оно будет у следователя. Это будет формальным основанием для следственного изолятора пропустить Москалькову к нему", — отметил Долманский.
"Информация о том, что он доставлен в Киев не подтверждается, Вышинский продолжает находиться в Херсонском следственном изоляторе", — добавил адвокат.