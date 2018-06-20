Вышинский в четверг передаст следователю прошение о встрече с Москальковой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Задержанный в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский подготовил и в четверг передаст следователю через свою защиту прошение об организации встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, при этом сам он пока находится в Херсонском следственном изоляторе, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Долманский.

По его словам, пока встреча Вышинского с уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой не состоялась.

"Сторону защиты об этом не уведомляют. Есть предварительная договоренность. Насколько я понимаю, сейчас согласовывают график, но сторону защиты не ставят в известность о посещении наших подзащитных омбудсменами. Но могу сказать, что сегодня мой подзащитный подготовил и передал через нас прошение об организации встречи с Москальковой, завтра оно будет у следователя. Это будет формальным основанием для следственного изолятора пропустить Москалькову к нему", — отметил Долманский.

"Информация о том, что он доставлен в Киев не подтверждается, Вышинский продолжает находиться в Херсонском следственном изоляторе", — добавил адвокат.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.