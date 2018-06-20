В ЛНР опровергли заявление Киева о занятии ВСУ населенного пункта Желобок

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Информация о занятии украинскими силовиками села Желобок в Донбассе не соответствует действительности, заявил в среду РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики заявили, что продвинулись в Донбассе на два километра и заняли новые позиции вблизи поселка Желобок в Луганской области.

"Это очередной фейк украинской пропаганды. Информация о продвижении ВСУ (вооруженных сил Украины) не соответствует действительности. В населенном пункте Желобок военнослужащие Народной милиции ЛНР как находились на своих позициях, так и находятся и никуда не продвигались и никакие позиции не сдавали. Нет, это абсолютно неверная информация, буквально два дня назад я был лично в населенном пункте Желобок и засвидетельствовал то, что ВСУ ведут целенаправленный обстрел населенного пункта", — сказал Марочко.

По его словам, из-за обстрела пострадала последняя жительница Желобка, ее дом разрушен.

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