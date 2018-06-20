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Постпред при ВПП: Россия ищет новые подходы к оказанию гуманитарной помощи

15:1120.06.2018
(обновлено: 15:22 20.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевПостоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВПП и ИФАД Виктор ВасильевПостоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВПП и ИФАД Виктор Васильев
© РИА Новости / Сергей Старцев

РИМ, 20 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Россия ищет новые подходы к оказанию гуманитарной помощи в мире по каналам Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), сессия Исполнительного совета которой проходит сейчас в Риме, заявил в среду в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ВПП и Международном фонде сельскохозяйственного развития (ИФАД) Виктор Васильев.

Постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВПП и ИФАД Виктор Васильев
© РИА Новости / Сергей Старцев
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В начале июня Васильев официально представил свои полномочия генеральному директору ФАО Жозе Грациану да Силве, а также исполнительному директору ВПП Дэвиду Бизли, обсудив с ними перспективы дальнейшего сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности на планете.

"В настоящее время в завершающую стадию вступила работа над соглашением о стратегическом партнерстве между правительством РФ и ВПП на период 2018-2021 годов. Этот документ должен не только закрепить долгосрочный и предсказуемый характер нашего сотрудничества, но и подтвердить усиление количественного и улучшение качественного участия России в операциях Программы", — отметил российский постпред.

Подчеркнув, что ВПП является основной международной организацией, по линии которой РФ осуществляет оказание гуманитарной помощи в мире, дипломат отметил, что Москва постоянно ведет поиск новых форм и видов такой деятельности.

"Так, по линии Программы мы активно работаем в Таджикистане и Киргизии. Много там зависит от воспитания молодежи. Поэтому мы осуществляем гуманитарные проекты, направленные на организацию системы школьного питания. Сама эта программа "привязывает" детей к тем учебным заведениям, где они обучаются. Это позволяет также оградить школьников от воздействия радикальной религиозной пропаганды. Мы осуществляем эту программу уже на протяжении ряда лет, и, по признанию международного сообщества, делаем это достаточно успешно, сохраняя лидирующие позиции России на постсоветском пространстве в деле оказания гуманитарной помощи", — указал собеседник агентства.

По его словам, в последнее время наша страна также внесла заметный вклад в развитие логистического потенциала ВПП.

Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Так, мы уже передали в автопарк ВПП почти 300 грузовиков КАМАЗ, а совсем недавно правительство РФ приняло решение поставить сюда еще порядка ста таких автомобилей, которые будут использоваться, в частности, в Африке и Латинской Америке. При этом мы предоставляем не только сами грузовики, но и комплектующие к ним, а также мобильные учебные классы. Так мы создаем целую инфраструктуру гуманитарной поддержки", — заметил Васильев.

Еще одним из направлений деятельности России в рамках ВПП стала так называемая конверсия государственной задолженности некоторых развивающихся стран. Речь идет, в частности, о Мозамбике, который имел крупный долг перед СССР, который затем унаследовала РФ.

"Мы начали проект "Долг в обмен на развитие", который предусматривает, что правительство Мозамбика в течение пяти ближайших лет переведет в ВПП 40 миллионов долларов. Эти средства пойдут на создание национальной системы детского питания, которой будут охвачены 150 тысяч школьников. Это инновационный проект, и ВПП очень заинтересовалась нашим опытом, который можно было бы распространить и на другие развивающиеся страны, имеющие большие долги, которые сложно погасить традиционными способами", — рассказал постпред.

Кроме того, Васильев отметил, что РФ намерена взять на вооружение опыт создания так называемых "гуманитарных хабов" ВПП, которые существуют в Италии, Дубае, Малайзии. "У нас есть такого рода базы, созданные на двусторонней основе, например, в Казахстане и Армении, прорабатываем этот вопрос с Киргизией. Но на перспективу можно было бы подумать о задействовании их в деятельности в том числе по линии Программы", — сообщил он.

Владимир Чижов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В заключение собеседник РИА Новости напомнил, что открытие нынешней сессии Исполнительного совета ВПП по времени практически совпало со стартом чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Мы не только представили это крупнейшее мировое спортивное событие, но и раздали участникам сессии сувениры ЧМ-2018, что вызвало всплеск положительных эмоций у всех партнеров. Кроме того, с нашей стороны это стало своеобразным приглашением к более серьезному разговору о возможном использовании крупных спортивных и выставочных мероприятий для проведения на их полях инициатив по оказанию гуманитарной помощи. В России это можно было бы делать, например, в рамках Петербургского международного экономического форума, Инвестиционного форума в Сочи и других аналогичных мероприятий", — сказал он.

Отвечая на вопрос об участии РФ в текущей деятельности ФАО, Васильев обратил внимание на тот факт, что усилия этой ведущей мировой структуры, занимающейся продовольствием и сельским хозяйством, отнюдь не ограничиваются работой римской штаб-квартиры. В этой связи он напомнил о прошедшей в мае в Воронеже Региональной конференции ФАО для Европы, участники которой познакомились с современным уровнем развития сельского хозяйства РФ.

Российский АПК сейчас растет примерно на 7% в год. Как заметил в ходе последней "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин, в 2017 году экспорт сельскохозяйственной продукции даже превысил по стоимости экспорт продукции ВПК, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции. "Будем содействовать тому, чтобы темпы роста нашего аграрного сектора и его выход на международные рынки укреплялись", – заявил постпред.

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha
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"Не стоит забывать, что ФАО является "законодателем мод" и разработчиком мировых стандартов в сельском хозяйстве, включая нормы фитосанитарного контроля. Поэтому необходимо участвовать в работе всех профильных комитетов этой организации, чтобы соответствовать этим общепризнанным стандартам, а также продвигать наши отраслевые интересы и подходы на международном уровне. Причем речь идет не только об аграрном секторе, но и рыболовстве и важнейшем рынке морепродуктов, а также о лесном хозяйстве", — подытожил Васильев.

ВПП была учреждена в 1961 году как ведущая международная организация, занимающаяся оказанием оперативной продовольственной помощи в системе ООН. Ее главной задачей является борьба с голодом и нищетой, оказание гуманитарной помощи нуждающимся в развивающихся странах.

Решение о создании ФАО было принято в мае 1943 года. Официально она была учреждена 16 октября 1945 года для решения мировых продовольственных проблем. В системе ООН ФАО является головной межправительственной организацией по реализации решений, принимаемых международным сообществом в области продовольствия и сельского хозяйства, а также других отраслей АПК. Россия стала полноправным членом ФАО в 2006 году, ранее она имела статус наблюдателя.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
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