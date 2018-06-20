Офицера полиции Саудовской Аравии убили во время антинаркотического рейда

ДОХА, 20 июн — РИА Новости. Офицер сил безопасности погиб в перестрелке с подозреваемыми в употреблении наркотиков в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии, сообщило МВД королевства в социальной сети Twitter.

Инцидент случился во вторник вечером, когда полицейские во время рейда по выявлению наркотиков и алкогольных напитков стали обыскивать один из домов, и группа подозреваемых открыла по ним огонь.

По информации МВД, во время перестрелки погибли капитан полиции Абдалла аль-Асири. Еще один саудовский подданный получил ранения. В перестрелке погиб также и гражданин Эфиопии. Позднее полиция задержала четырех участников инцидента из этой страны, которые сбежали в горный район.

Употребление и распространение наркотиков в Саудовской Аравии карается смертной казнью.