Обстановка в мире остается напряженной из-за политики США, заявил Шойгу

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Объекты противоракетной бороны (ПРО), которые США уже развернули в Румынии и планируют разместить на территории Польши, подрывают стабильность на европейском континенте, обстановка в мире остается напряженной, констатировал в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подрывают региональную стабильность комплексы системы ПРО США, развёрнутые в 2016 году в Румынии, и планируемый ввод аналогичных объектов в Польше", — сказал С.Шойгу, выступая на первом заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Крыму.

По его словам, в новой ядерной стратегии США Россия обозначена как основной противник. "В свете этого Пентагон проводит модернизацию тактического ядерного оружия и объектов его хранения в Европе, привлекает к тренировкам пилотов неядерных членов альянса", — сказал Шойгу.

"Для всех очевидно, что обстановка в мире сегодня остаётся напряжённой", — констатировал министр.

В работе коллегии принимают участие руководящий состав Вооружённых сил, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.