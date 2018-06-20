В МИД назвали обвинения США о поддержке талибов* Россией безосновательными

САМАРА, 20 июн — РИА Новости. Обвинения со стороны Вашингтона в поддержке Москвой талибов* безосновательны, попытки извратить деятельность России предпринимаются США для отвлечения внимания от своих ошибок в Афганистане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Было большое количество просьб о комментариях в связи с заявлением кандидата на пост командующего Вооруженными силами США и НАТО в Афганистане генерала Миллера о якобы имеющей место поддержке движения талибов* со стороны России… Тема не новая. Мы со своей стороны фиксировали бесконечные вбросы американских представителей на эту тему практически с одинаковыми формулировками… Складывается устойчивое впечатление, что попытки США извратить деятельность России в афганском направлении предпринимаются для отвлечения внимания от своих многочисленных ошибок, которые допущены в ходе более чем 16-летнего пребывания в Афганистане", — сказала Захарова на брифинге в Самаре.

*Террористическая организация, запрещенная в России