Мнение: США пошли на компромисс, чтобы не потерять турецкий рынок оружия

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Решение Вашингтона о поставках истребителей F-35 Турции свидетельствует о том, что США пошли на компромисс, приняв как неизбежность закупку Анкарой российских систем ПВО С-400, чтобы не потерять турецкий рынок вооружений, — такое мнение высказал РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что ВВС страны получат первые истребители F-35 уже в четверг, 21 июня.

Компания-производитель самолетов Lockheed Martin также подтвердила готовность осуществить поставки. Церемония передачи первых двух истребителей турецкой стороне должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

"Поставка F-35 Турции, невзирая на угрозы конгресса США, говорит о том, что Анкара проявила принципиальную позицию

Не бояться санкций

в вопросе закупок российских систем ПВО С-400. В результате Соединенные Штаты вынуждены были смириться и проявить хоть вынужденный, но прагматизм, так как Вашингтон не желает терять Анкару как союзника по НАТО и заказчика американских вооружений", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что сделка по F-35, в реализации которой до последнего момента были сомнения, является сигналом другим государствам, что отказываться от российских вооружений под давлением США не стоит.

"За шантажом Вашингтона не обязательно последуют санкции против той или иной страны, если она будет принципиально отстаивать свою позицию и в первую очередь руководствоваться интересами собственной безопасности. Турция наглядно доказала, что военно-техническое сотрудничество с Россией никак не исключает возможности ВТС с Соединенными Штатами, даже если речь идёт о стране-члене НАТО", — отметил Коротченко.

Говоря о самой системе С-400, собеседник агентства отметил, что благодаря своим уникальным возможностям сегодня этот комплекс является гарантией государственного суверенитета и любой стране мира, заботящейся о собственной безопасности, следует задуматься о его приобретении.

Ранее сообщалось, что принятый Конгрессом США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары закупить российские системы С-400.