В Никарагуа еще два человека погибли в ходе протестов

МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Еще два человека были убиты и порядка 30 пострадали во вторник в результате нападения проправительственных сил на протестующих в департаменте Масайя Никарагуа, сообщает Никарагуанская ассоциация по правам человека.

По данным правозащитников, вооруженные сторонники президента Даниэля Ортеги попытались разобрать баррикады, возведенные на шоссе в районе муниципалитета Тикуантепе.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

Новые столкновения происходят на фоне решения католической церкви временно приостановить национальный диалог. Как сообщил второй епископ Манагуа Сильвио Баес, диалог не будет возобновлен, пока правительство не подтвердит факта приглашения международных экспертов по правам человека для расследования гибели людей.

Между тем жители города Масайи перекрыли все въезды в населенный пункт для недопущения на улицы вооруженных сторонников правительства, сообщает портал Prensa. Местные жители решили создать хунту национального спасения с целью подготовить необходимые институциональные реформы перед неминуемым, как они считают, предстоящим уходом президента Ортеги с поста и для подготовки к проведению новых выборов главы государства.

Точная цифра погибших в ходе идущих с середины апреля антиправительственных протестов в стране неизвестна, по разным источникам, она колеблется в районе 200 человек.