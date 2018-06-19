Йеменская армия планирует взять Ходейду в кратчайшие сроки

КАИР, 19 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правительственная армия Йемена, поддерживаемая Коалицией арабских стран, планирует взять Ходейду — город на Красном море, контролируемый повстанцами-хуситами (шиитское движение "Ансар Алла"), — в кратчайшие сроки, заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абду Маджли.

По словам спикера армии, правительственным войскам во вторник при поддержке ВВС Коалиции арабских стран удалось взять под полный контроль аэропорт города Ходейда. Следующей целью военных, отметил Маджли, станет освобождение самого города Ходейда и морского порта.

"Операция по освобождению города будет молниеносной, быстрой. От полной победы в Ходейде над хуситами нас отделяют дни", — заявил военный.

По словам Абду Маджли, "боевики-хуситы за последние несколько дней понесли тяжелые потери в живой силе".

Бои за аэропорт Ходейды велись с воскресенья. На прошлой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена. Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.