Двое сторонников ИГ* планировали атаковать резиденцию Мэй, заявил прокурор

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Двое подозреваемых в поддержке ИГ* планировали атаковать резиденцию британского премьера и взорвать Терезу Мэй, заявил представитель обвинения на суде, рассматривающем дело.

В Центральном уголовном суде Лондона во вторник продолжились слушания по делу 20-летнего Нааизмура Захарии Рахмана и его друга, 22-летнего Мохаммада Акиба Имрана, которые были задержаны по обвинению в намерении присоединиться к боевикам ИГ* в Сирии и подготовке терактов. На слушаниях выступил представитель обвинения Марк Хейвуд.

"Рахман производил разведку в районе Даунинг-Стрит, а также приобрел самодельное взрывное устройство для проведения полномасштабной атаки на ворота и, затем, на входную дверь резиденции премьера. Он знал, что при атаке погибнет, но надеялся на воссоздание заслуг после смерти", — сказал Хейвуд, обращаясь к коллегии присяжных.

При этом он отметил, что дядя Рахмана ранее вступил в ряды ИГ* и был убит при ударе беспилотника. Это, по мнению обвинителя, заставило Рахмана сделать план теракта "более жестким".

"Обвиняемый был всего в нескольких днях от атаки в самом сердце британского правительства. Он пришел к выводу, что несущее смерть насилие здесь, прямо в сердце Британии, будет наиболее эффективным способом исполнить его желания. В основе этого дела лежит радикализация сознания двух человек, которые хорошо знали друг друга", — добавил обвинитель.

Другой подсудимый, Имран, также обвиняется в подготовке терактов и стремлении присоединиться к ИГ*. Следствие отмечает, что он отвечал за подготовку переезда компании в Сирию — собирал деньги, искал поддельные паспорта и изучал маршрут.

Хейвуд подчеркнул, что обвинение оценивает вероятность успеха планируемого Рахманом теракта против премьера как высокую. По данным следствия, обвиняемый готовил для нападения взрывчатку и ножи.

Ранее Рахман участвовал в государственной программе по дерадикализации, однако отказался от нее и не сотрудничал с наблюдавшими за ним службами вплоть до ареста в ноябре 2017 года. Он отрицает причастность к подготовке терактов и помощь в подготовке терактов. Имран также отрицает вину.

Слушания по делу продолжаются, на них выступят эксперты и представители защиты.

*Террористическая группировка, запрещенная в России